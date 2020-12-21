21.12.2020 (09:30)

Центральный военный округ направил 180 призывников в Президентский полк

180 призывников из регионов дислокации Центрального военного округа отправились в рамках осеннего призыва 2020 года для прохождения военной службы по призыву в Президентский полк.

Отправка призывников в Москву состоялась из 14 регионов Сибири, Урала и Поволжья. По всему пути следования, новобранцы, и лица их сопровождающие, будут обеспечены средствами индивидуальной защиты: масками, дезинфицирующими растворами.

Лучшие призывники регионов успешно прошли тесты профессионального, психологического отбора и углубленное медицинское обследование. Среди критериев отбора призывников для службы в Президентском полку: рост от 175 до 190 см, хорошее знание русского языка, отсутствие дефектов речи и татуировок на теле, отличное здоровье и физическое развитие, а также наличие среднего (полного) общего образования.

Подразделения Президентского полка выполняют задачи по охране и безопасности Московского Кремля, участвуют в проведении протокольных мероприятий на высшем государственном уровне, несут службу в почетном карауле у Вечного огня на могиле Неизвестного солдата.

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