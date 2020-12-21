21.12.2020 (09:04)
Вторая партия вакцины от коронавируса поступила в Центральный военный округ
Вторая партия вакцины от новой коронавирусной инфекции в количестве 3250 доз поступила в Центральный военный округ.
Препарат был доставлен самолетом военно-транспортной авиации округа в специализированных контейнерах с соблюдением холодовой цепи при сопровождении медицинских специалистов. Партия препарата распределена между соединениями и воинскими частями, а также высшими военными учебными заведениями семи регионах: в Свердловской, Челябинской, Кемеровской, Новосибирской и Самарской областями, Пермском и Алтайском крае.
В первую очередь вакцинации подлежат военные медицинские работники, которые непосредственно принимают участие в диагностике и лечении больных коронавирусной инфекцией, военнослужащие, несущие боевое дежурство, командный состав и дежурные силы соединений и воинских частей.
Вакцинацию 3250 военнослужащих первым компонентом планируется завершить до 30 декабря.