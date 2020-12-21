21.12.2020 (09:04)

Вторая партия вакцины от коронавируса поступила в Центральный военный округ

Вторая партия вакцины от новой коронавирусной инфекции в количестве 3250 доз поступила в Центральный военный округ.

Препарат был доставлен самолетом военно-транспортной авиации округа в специализированных контейнерах с соблюдением холодовой цепи при сопровождении медицинских специалистов. Партия препарата распределена между соединениями и воинскими частями, а также высшими военными учебными заведениями семи регионах: в Свердловской, Челябинской, Кемеровской, Новосибирской и Самарской областями, Пермском и Алтайском крае.

В первую очередь вакцинации подлежат военные медицинские работники, которые непосредственно принимают участие в диагностике и лечении больных коронавирусной инфекцией, военнослужащие, несущие боевое дежурство, командный состав и дежурные силы соединений и воинских частей.

Вакцинацию 3250 военнослужащих первым компонентом планируется завершить до 30 декабря.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице