21.12.2020 (10:00)

В Ивановском гвардейском соединении ВДВ провели тренировку с выходом техники и личного состава в районы сосредоточения



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Ивановском гвардейском соединении ВДВ провели тренировку с выходом техники и личного состава в районы сосредоточения

Сегодня военнослужащими подразделений Ивановского соединения Воздушно-десантных войск проведена тренировка с выходом на полигон «Песочное» в Ярославской области.

Способности к быстрому применению своих подразделений обучались командиры частей и отдельных батальонов.

Десантники отработали нормативы по действиям по тревоге с поступлением сигнала, получение оружия и экипировки, снятия боевой техники с хранения и выхода подразделений из военных городков в указанные районы формирования колонн.

Личный состав отработал оборудование и маскировку мест своего расположения из подручных материалов таких как «лапник» и выкопал капониры для боевых машин десанта (БМД-2), чтобы максимально скрыть своё нахождение в районе ожидания.

Целью занятия было – практически отработать установленный алгоритм и порядок действий, а также добиться слаженности действий личным составом подразделений. Подобные тренировки проводятся регулярно, что позволяет поддерживать постоянную готовность подразделений для действий по предназначению.



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