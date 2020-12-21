21.12.2020 (10:00)
В Ивановском гвардейском соединении ВДВ провели тренировку с выходом техники и личного состава в районы сосредоточения
Сегодня военнослужащими подразделений Ивановского соединения Воздушно-десантных войск проведена тренировка с выходом на полигон «Песочное» в Ярославской области.
Способности к быстрому применению своих подразделений обучались командиры частей и отдельных батальонов.
Десантники отработали нормативы по действиям по тревоге с поступлением сигнала, получение оружия и экипировки, снятия боевой техники с хранения и выхода подразделений из военных городков в указанные районы формирования колонн.
Личный состав отработал оборудование и маскировку мест своего расположения из подручных материалов таких как «лапник» и выкопал капониры для боевых машин десанта (БМД-2), чтобы максимально скрыть своё нахождение в районе ожидания.
Целью занятия было – практически отработать установленный алгоритм и порядок действий, а также добиться слаженности действий личным составом подразделений. Подобные тренировки проводятся регулярно, что позволяет поддерживать постоянную готовность подразделений для действий по предназначению.