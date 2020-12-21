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21.12.2020 (07:09)

Конкурс АрМИ-2021 «Уверенный прием» завершился в общевойсковом объединении ВВО в Приморье

В соединениях и воинских частях общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Приморском и Хабаровским краях, в рамках Армейских международных игр прошел первый этап конкурса по полевой выучке среди подразделений и соединений связи «Уверенный прием - 2021».

На бригадном этапе состязаний приняли участие 14 экипажей станций спутниковой связи, командно-штабных машин, радиорелейных станций, комплексных аппаратных связи, радиостанций средней мощности и других.

Экипажи, показавшие лучшие результаты в соединениях и воинских частях будут представлять свои подразделения на втором этапе конкурса, который пройдет на базе соединения связи в городе Уссурийске в феврале 2021 года.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Уверенный прием , Восточный военный округ , Войска связи
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