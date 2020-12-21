21.12.2020 (07:09)
Конкурс АрМИ-2021 «Уверенный прием» завершился в общевойсковом объединении ВВО в Приморье
В соединениях и воинских частях общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Приморском и Хабаровским краях, в рамках Армейских международных игр прошел первый этап конкурса по полевой выучке среди подразделений и соединений связи «Уверенный прием - 2021».
На бригадном этапе состязаний приняли участие 14 экипажей станций спутниковой связи, командно-штабных машин, радиорелейных станций, комплексных аппаратных связи, радиостанций средней мощности и других.
Экипажи, показавшие лучшие результаты в соединениях и воинских частях будут представлять свои подразделения на втором этапе конкурса, который пройдет на базе соединения связи в городе Уссурийске в феврале 2021 года.
Новости по теме:
В Амурском объединении ВВО стартовал первый отборочный этап самых массовых конкурсов АрМИ-2021 «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск»
Коллектив военного ансамбля «Селенга» общевойскового объединения ВВО в Бурятии получил музыкальное оборудование
Более 2,2 тысяч занятий по огневой подготовке проведено в объединении ВВО, дислоцированном в Бурятии
Метки: