21.12.2020 (07:07)

Снайперы Амурского объединения ВВО используют монеты для отработки приемов контрснайперской борьбы

Снайперы общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровском крае, совершенствуют боевое мастерство в точности стрельбы с использованием нестандартных мишеней – монет, манекенов-ловушек, а также летающие мишени, имитирующие разведывательные БПЛА.

Контрснайперскому направлению в подготовке снайперов объединения уделяется повышенное внимание. Именно поэтому для отработки приемов разведки целей применяются выставленные монеты, имитирующие оптические устройства условного противника, а также другие приемы с использованием элементов характерных для «вражеских» снайперов.

Стрельба выполняется, как в простых, так и сложных погодных условиях и местности из штатного оружия СВД и снайперского комплекса АСВК. Дистанции для стрельбы из снайперской винтовки составляют от 100 метров до 1 километра, а применение комплекса осуществляется на дальности около 1,5 километров. Практикуется стрельба по воздушным целям, имитирующим разведывательные малоразмерные беспилотные летательные аппараты.

Кроме того, снайперы совершенствуют методы маскировки при оборудовании огневой позиции и способов перемещения. Особое внимание уделяется маскировке от современных средств тепловизионной разведки и беспилотной авиации условного противника.

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