21.12.2020 (07:03)

В Амурском объединении ВВО стартовал первый отборочный этап самых массовых конкурсов АрМИ-2021 «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск»

В общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Амурской области, Хабаровском крае и Еврейской автономии, стартовал первый отборочный этап самых массовых и популярных конкурсов системы Армейских международных игр - «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск».

Экипажи танков Т-80БВ, Т-72Б3 и боевых машин пехоты БМП-2 в составе взводов состязаются в мастерстве владения вверенной штатной техникой, выявляя сильнейших в скорости прохождения дистанции и точности поражения мишеней, в том числе при стрельбе на ходу.

В программу конкурса включено прохождение маршрута с препятствиями. При этом участники преодолевают эскарп, косогор, противотанковый ров с проходом, колейный мост. При прохождении «Индивидуальной гонки» участники преодолевают маршрут, протяженностью 7-10 километров. На огневом рубеже экипажи поражают мишени, имитирующие танки и низко летящие воздушные цели, на дистанциях от 600 до 1800 метров.

Состязания проводятся на полигонах вблизи соединений и воинских частей. К ним привлечено более 2 тысяч военнослужащих в составе экипажей.

Второй этап конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск» состоится в середине февраля текущего года. В нем определят лучшие экипажи, которые примут участие в окружном этапе конкурсов.

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