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21.12.2020 (06:59)

Коллектив военного ансамбля «Селенга» общевойскового объединения ВВО в Бурятии получил музыкальное оборудование

Первый сводный военный ансамбль «Селенга» общевойскового объединения Восточного военного округа, созданный в январе текущего года, получил современное музыкальное оборудование и новые музыкальные инструменты.

Ансамбль, состоящий из военнослужащих оркестровых подразделений, получил в своё распоряжение электронную барабанную установку, электро и бас-гитары с комбо усилителями, синтезатор и сверхчувствительные шумоподавляющие микрофоны.

В ходе репетиций музыканты опробовали новые инструменты и уже дали первый предновогодний концерт в артиллерийском соединении ВВО.

В состав группы входят вокалисты и профессиональные музыканты, владеющие игрой на различных музыкальных инструментах.

Основными целями деятельности песенного коллектива с численностью около 10 человек определены культурно-художественное сопровождение военнослужащих, членов их семей, а также гражданского персонала объединения.

Неоднократно ансамбль «Селенга» выступал под окнами инфекционной поликлиники, в поддержку врачей, которые сутками боролись с новой коронавирусной инфекцией. Также музыканты организовывали адресные выступления для ветеранов Великой Отечественной войны.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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