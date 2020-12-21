21.12.2020 (06:56)

Более 2,2 тысяч занятий по огневой подготовке проведено в объединении ВВО, дислоцированном в Бурятии

В текущем году внедрение опыта, полученного в современных вооруженных конфликтах, новых форм ведения боевых действий и нестандартных тактических методов и приемов повысило уровень эффективности боевой подготовки в соединениях и воинских частях общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятии.

С начала года с военнослужащими соединений и воинских частей объединения ВВО проведено более 2,2 тысяч практических занятий по огневой подготовке, в частности, более 500 огневых тренировок, около 1 тысячи контрольных стрельб из стрелкового оружия, более 500 контрольных стрельб с участием боевых машин пехоты, более 300 практических занятий по стрельбе из танков.

Помимо этого, были проведены тактические учения разного уровня, в том числе военнослужащие мотострелкового соединения приняли участие в международном учении «Селенга-2020», которое состоялось в нестандартном формате, несмотря на сложную санитарно-эпидемиологическую обстановку на территории Российской Федерации, где показали высокий уровень профессиональной подготовки и использование новых методов борьбы с международным терроризмом.

Кроме того, с начала текущего года проведено свыше 3,5 тысяч практических занятий различного типа, в том числе более половины – в ночное время.

В рамках Армейских международных игр в 2020 учебном году сборные команды армии приняли участие в 22 конкурсах, в которых заняли 6 первых мест, 8 вторых и 4 третьих.

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