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21.12.2020 (06:23)

Свыше 500 прыжков с парашютом совершили военнослужащие соединения специального назначения ВВО в новом зимнем периоде обучения

Военнослужащие соединения специального назначения Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, с начала зимнего периода обучения совершили свыше 500 прыжков с парашютом. Для прыжков использовались новейшие парашютные системы «Арбалет-2» и парашюты Д-10.

Прежде чем совершить прыжки военнослужащие прошли курс специальной подготовки, где отрабатывали навыки укладки парашюта и специальные упражнения для безопасного приземления.

Десантирование спецназа обеспечили летчики армейской авиации объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа. Прыжки осуществлялись из вертолетов МИ-8АМТШ с высот от 600 до 800 метров на различные площадки.

В январе 2021 года очередным этапом парашютно-десантной подготовки станет десантирование спецназовцев из самолета военно-транспортной авиации на замерзшую поверхность одного из самых больших в Хабаровском крае озер – Петропавловского.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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