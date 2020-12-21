21.12.2020 (05:16)

Сборная Тихоокеанского флота заняла первое место на чемпионате Приморского края по боксу

Более тридцати сильнейших спортсменов, прошедших серьёзный медицинский осмотр, приняли участие в чемпионате Приморского края по боксу. Тихоокеанцы в труднейших поединках с действующими чемпионами края стали победителями и призёрами турнира.

Матрос Роман Павлюк, младший сержант контрактной службы Габиб Гаджиев, матрос контрактной службы Джон Ан завоевали титулы чемпионов.

Серебряные награды взяли лейтенант Никита Морозов и сержант контрактной службы Руслан Брусенцов.

Старший матрос контрактной службы Владимир Соколов стал бронзовым призёром.

Лейтенанту Никите Морозову Приморская федерация бокса вручила кубок как лучшему тренеру. Кроме того, ему вручили памятный приз, как участнику самого лучшего боя турнира.

Матрос контрактной службы Джон Ан также награждён судейской коллегией за проведение лучшего поединка.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице