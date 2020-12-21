21.12.2020 (05:12)
Экипажи вертолётов Ка-27 ПС морской авиации ТОФ в ночных условиях отработали спасение терпящих бедствие людей
На Камчатке лётчики вертолётной эскадрильи смешанного авиационного полка Войск и сил на Северо-востоке России отработали ночные полеты над побережьем и акваторией Авачинского залива.
В ходе выполнения летных смен экипажи поисково-спасательных вертолетов Ка-27ПС отработали поиск условно пострадавших по аварийному сигналу радиотехнических средств, а также совершенствовали свои навыки удержания вертолета над заданной точкой при неблагоприятных метеоусловиях.
Кроме того, вертолетчики морской авиации отрабатывали пилотирование, навигацию и прохождение заданного маршрута над безориентирной местностью.
Главная задача учебных полетов состояла в повышении натренированности экипажей вертолетов Ка-27ПС к самостоятельному поиску терпящих бедствие людей на воде и суше, а также проведение спасательных операций в ночных условиях.