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21.12.2020 (05:12)

Экипажи вертолётов Ка-27 ПС морской авиации ТОФ в ночных условиях отработали спасение терпящих бедствие людей

На Камчатке лётчики вертолётной эскадрильи смешанного авиационного полка Войск и сил на Северо-востоке России отработали ночные полеты над побережьем и акваторией Авачинского залива.

В ходе выполнения летных смен экипажи поисково-спасательных вертолетов Ка-27ПС отработали поиск условно пострадавших по аварийному сигналу радиотехнических средств, а также совершенствовали свои навыки удержания вертолета над заданной точкой при неблагоприятных метеоусловиях.

Кроме того, вертолетчики морской авиации отрабатывали пилотирование, навигацию и прохождение заданного маршрута над безориентирной местностью.

Главная задача учебных полетов состояла в повышении натренированности экипажей вертолетов Ка-27ПС к самостоятельному поиску терпящих бедствие людей на воде и суше, а также проведение спасательных операций в ночных условиях.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
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Метки:
Тихоокеанский флот , Морская авиация , Восточный военный округ
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