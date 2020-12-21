21.12.2020 (05:00)

В Степанакерте для российских миротворцев установили блочно-модульный городок



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В Нагорном Карабахе завершено строительство блочно-модульного городка для размещения военнослужащих российского миротворческого контингента на 250 человек в населенном пункте Степанакерт.

В настоящее время завершаются пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию инженерного оборудования городка.

В комплектацию блочно-модульного городка входят жилые модули, спортзал, офицерский дом, баня, медпункт, сушилка, комната чистки обмундирования, комната досуга, штаб и канцелярия, кладовая имущества, столовая, кухня, продуктовой склад, санитарные модули, комната для хранения оружия, инженерного оборудования.

Блочно-модульный городок позволит создать комфортные условия жизни и быта личного состава.

БМГ - это полноценные объекты, которое оснащены всеми необходимыми составляющими системами жизнеобеспечения (электроснабжение, автономное отопление, санузел, водоснабжение, водоотведение), укомплектованы мебелью (кровать, шкаф, кухонный гарнитур, столы, стулья, душевая кабина) и бытовой техникой (электроплита, холодильник, стиральная машина, СВЧ-печь, ТВ, кондиционер, бойлер).

Помимо всего, такие БМГ рассчитаны на наружную температуру от +35 до - 45 градусов, что позволяет их использовать в различных климатических зонах.

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