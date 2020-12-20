20.12.2020 (23:35)

В Минобороны России прошло совещание по итогам изобретательской и рационализаторской деятельности в Вооруженных Силах Российской Федерации.

В Минобороны России прошло совещание по итогам изобретательской и рационализаторской деятельности в Вооруженных Силах Российской Федерации.

Итоги деятельности в данной сфере за 2020 год подвел заместитель Министра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров.

В ходе совещания были обсуждены ранее отобранные материалы для демонстрации на телеканале "Звезда" в рубрике "Технологии прорыва", а также проекты знаков отличия Минобороны России "Почетный изобретатель" и "Почетный рационализатор".

Для примера, по линии Сухопутных войск в 2020 году было получено 50 патентов на изобретения, выдано 321 удостоверение на рационализаторское предложение.

По окончании мероприятия были сформированы основные задачи рационализаторской и изобретательской деятельности на 2021 год такие, как:

организация и проведение мероприятий по вовлечению личного состава в научно-техническое творчество;

создание необходимых условий для реализации наиболее эффективных форм проведения рационализаторской и изобретательской деятельности;

реализация на практике полученных результатов интеллектуальной деятельности и рационализаторских предложений в целях повышения боевых возможностей частей и подразделений.



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