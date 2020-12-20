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20.12.2020 (22:14)

Стрелки команды ДОСААФ из Севастополя показали отличные результаты в первенстве России по практической стрельбе из пневматического пистолета

Команда Севастополя, выступавшая под флагом ДОСААФ России, впервые приняла участие в первенстве России по практической стрельбе из пневматического пистолета.

Юные воспитанники опытного тренера по стрельбе секции регионального отделения оборонного общества города-героя Алексея Теремкова в 20 упражнениях продемонстрировали все свои стрелковые навыки и умения, наработанные в ходе упорных тренировок.

В этом первенстве страны севастопольские стрелки не завоевали первых мест, но показали отличные индивидуальные результаты.

Три дня в подмосковной Дубне свыше 160 юношей и юниоров из 25 регионов боролись за награды первенства России по практической стрельбе из пневматического пистолета.

Такому солидному представительству и широкой географии могут позавидовать даже чемпионаты по практической стрельбе из огнестрельного оружия. Этот вид стрельбы рассматривается как определенный этап подготовки детей среднего и старшего школьного возраста к огнестрельным дисциплинам.

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Метки:
ДОСААФ
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