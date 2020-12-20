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20.12.2020 (22:05)

В честь пятилетия Пермского суворовского военного училища были проведены праздничные мастер-классы для суворовцев

В честь пятилетия Пермского суворовского военного училища преподаватели истории, географии и искусства провели праздничные мастер-классы для суворовцев 5, 6, 7 рот. Суворовцы 5 классов побывали в музыкальной гостиной Дроновой Натальи Юрьевны. А суворовцы 8 и 7 классов творили праздничную открытку-поздравление любимому училищу.

17 декабря 2015 г. прошла официальная церемония открытия с вручением знамени  Пермскому СВУ. 20 июня 2020 г. состоялся первый выпуск суворовцев ПСВУ.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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