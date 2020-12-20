20.12.2020 (21:19)

Ансамбль песни и пляски РВСН «Красная звезда» планирует выпустить новый компакт диск с музыкальными композициями детской творческой студии

Ансамбль песни и пляски РВСН «Красная звезда» планирует выпустить новый компакт диск с музыкальными композициями детской творческой студии. Наряду с песнями, исполняемыми детьми, в новый диск войдут знакомые поклонникам произведения с оригинальными аранжировками.

Детская творческая студия ансамбля песни и пляски РВСН «Красная звезда» записала первый видеоклип к Дню Ракетных войск стратегического назначения.

Музыкальная композиция «Дорогою добра» на стихи Юрия Энтина стала первым произведением для широкой зрительской аудитории и настоящим подарком стратегическим ракетчикам к профессиональному празднику.

Видеоклип размещен 17 декабря 2020 года на официальных аккаунтах Минобороны РФ в социальных сетях.

В апреле этого года ансамбль начал проводить обучение детей от 4 до 17 по направлениям вокала, хора, актерского мастерства и хореография, с привлечением опытных педагогов и солистов ансамбля.

Ведя активную творческую деятельность, коллектив ансамбля, созданного в марте 1977 года, за время его существования дал в общей сложности более 7 тыс. концертов, на которых побывали сотни тысяч зрителей.

Многие артисты Ансамбля награждены почетными званиями: «Заслуженный артист Российской Федерации», «Заслуженный работник культуры Российской Федерации», и они с радостью готовы дарить свой талант молодому поколению начинающих артистов.

Ансамбль известен своими выступлениями и колоритными национальными костюмами, великолепными аранжировками известных мелодий, высоким профессионализмом, фирменным стиле и яркими выступлениями.

Произведения в исполнении ансамбля «Красная звезда» были широко представлены на радио и телевидении.

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