20.12.2020 (23:59)

Минобороны досрочно сдало новый инфекционный центр в Южно-Сахалинске

Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России досрочно завершили строительство и сдали в эксплуатацию медицинский инфекционный центр в г.Южно-Сахалинск.

Данный инфекционный центр является 30-м по счету медицинским учреждением, построенным военными строителями в 2020 году с начала ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

Инфекционный корпус полностью укомплектован новейшей медицинской техникой, аппаратами искусственной вентиляции легких, цифровым рентгеновским комплексом, портативным ультразвуковым сканером, сложным лабораторным оборудованием для эндоскопии и взятия анализов.

При строительстве применены эффективные технологии защиты от распространения вирусов и бактерий, в том числе система вентиляции с многоуровневой очисткой воздуха, специальные шлюзы - тамбуры перед каждой палатой и процедурными, кабинетами, санпропускники для поступающих пациентов и персонала, ультрафиолетовые бактерицидные лампы, а также приборы для очистки и обеззараживания воздуха.

В стационаре одно и двух местные боксы, с настенными консолями для подачи кислорода, связью «пациент - пост медсестры». Установлены камеры для круглосуточного наблюдения за состоянием больных и оказания им экстренной реанимационной помощи. Пищу и лекарства пациенты будут получать через герметичное окно с ультрафиолетовым облучателем, блокировкой и светозвуковой сигнализацией.

С учетом сейсмической активности региона при реализации проекта использованы материалы и технические решения, которые обеспечат многолетнюю эксплуатацию зданий и безопасность персонала и пациентов.

Монолитный железобетонный каркас инфекционного корпуса усилен продольными и поперечными балками, это позволит выдержать землетрясение 9, 10-ти баллов по шкале Рихтера.

Проектировщики Военно-строительного комплекса также просчитали повышенные снеговую и ветровую нагрузки. Для того, чтобы на кровле не скапливался снег, а в водостоках не задерживалась талая вода, смонтирована высокоэффективная скрытая система электроподогрева.

Доставка материалов осуществляется морским путем с материка на остров, а также самолетами военно-транспортной авиации. Кроме того, специалисты Военно-строительного комплекса развернули рядом временный завод, обеспечивающий стройку бетоном.

Построенный инфекционный центр является одним из корпусов строящегося на Сахалине военного госпиталя. На втором этапе военные строители возведут четырехэтажный лечебный корпус с операционным блоком, палатным, хирургическим, терапевтическим, диагностическим и другими отделениями.

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