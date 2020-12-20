20.12.2020 (20:39)

В Военно-медицинской академии проведен урок мужества для курсантов

Курсанты 2 факультета приняли участие в Уроке мужества, который для них провели Герои Российской Федерации – Наби Махмаджанович Акрамов и Александр Николаевич Головашкин.

Урок, в ходе которого участники задали вопросы о жизни и подвиге Наби Акрамова и Александра Головашкина, провели в режиме видеоконференцсвязи.

В начале урока прозвучал гимн Российской Федерации в исполнении солистов и юнармейцев.

Начиная урок, ведущий Владимир Кузьмин, региональный представитель ООО «ОФИЦЕРЫ РОССИИ» в Санкт-Петербурге, член регионального штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ», рассказал курсантам и юнармейцам об истории Дня Героев Отечества, после чего присутствующие услышали истории главных героев урока.

История подвига Наби Акрамова – заместителя председателя регионального отделения ДОСААФ России г. Москвы, Героя Советского Союза, полковника запаса, началась 16 марта 1982 года, когда он, будучи командиром 6-й мотострелковой роты 149-го гвардейского мотострелкового полка, получил приказ блокировать выход моджахедов из кишлака Шафихейль, где находился главнокомандующий исламским фронтом Хандар. Командиру удалось незамеченным для противника выдвинуться на пути его отхода из кишлака в горы и занять позицию для организации засады. В рукопашном бою старшему лейтенанту Акрамову и его подчиненным удалось уничтожить 36 моджахедов, включая главнокомандующего Исламским фронтом Хандара и его личную охрану. По итогам боя было уничтожено 36 и взято в плен 6 моджахедов. Бой шел с 8 утра до 18 часов вечера. Благодаря умелой организации боя и личному мужеству старшего лейтенанта Акрамова, его подразделение в этом бою потерь не понесло.

Наби Акрамов призвал молодых ребят добиваться своей мечты и своей цели. В напутственном слове курсантам академии он сказал: «Самое главное – не забывайте, что вы, кроме присяги, даете еще клятву Гиппократа, не забывайте об этом. У меня был фельдшер, который противнику без ног оказывал помощь, и это говорит о нашей душе русской, у нас боевая душа».

История подвига Александра Головашкина произошла 12 мая 2007 года. Во время своей очередной командировки на территории Дагестана г. Хасавюрт оперативные сотрудники спецподразделения СОБР «Булат» ГУ МВД России по Московской области осуществляли поиск вооруженных бандитов. Во время проверки домовладения произошло столкновение с вооруженными автоматическим оружием преступниками. Будучи тяжело раненым, Александр Головашкин отдал указание основным силам отходить, прикрывал отход группы. Был вынесен сослуживцами и доставлен в Хасавюртовскую центральную районную больницу с осколочными ранениями и тяжелым ранением в голову. Долгое время проходил лечение в госпитале в Москве. Врачам удалось восстановить здоровье и спасти поврежденный ранением глаз.

Общаясь на уроке с курсантами и юнармейцами, Александр Головашкин отметил, что прежними заслугами жить невозможно.

«Когда общество считает тебя лучшим или героем, ты понимаешь, что не имеешь права подвести надежды и не имеешь права испортить это звание, ты должен достойно идти дальше. Прежними заслугами жить невозможно, поэтому каждый день нужно работать над собой, самосовершенствоваться, чтобы и сегодня с тебя могли брать пример», – сказал Александр Головашкин.

По окончании Урока мужества в режиме онлайн состоялась церемония вступления в ряды движения «ЮНАРМИЯ» 69 школьников школы № 604 Пушкинского района.

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