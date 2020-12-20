20.12.2020 (19:50)

Военная полиция. Техника на страже закона и безопасности людей

В 2020 году Главное управление военной полиции продолжало наращивать технические возможности подчиненных органов военной полиции за счет поставок современного вооружения, а также ремонта и модернизации автомобильного парка имеющейся техники.

В уходящем 2020 году в интересах Главного управления военной полиции принято на снабжение три образца автомобильной техники, введена в эксплуатацию современная автоматизированная информационная система в 10 органах военной автомобильной инспекции, позволяющая более эффективно обеспечивать безопасность дорожного движения и предупреждать дорожно-транспортные происшествия.

Для выполнения специальных задач за пределами Российской Федерации парк военной полиции пополнился бронированными автомобилями УАЗ «Есаул» и «Тигр-М».

Для обеспечения безопасности дорожного движения на дорогах страны военные автомобильные инспекции получили более 100 единиц новейших образцов техники, в том числе комплексы организации безопасности дорожного движения, на базе фургонов и подвижные комплексы безопасности дорожного движения на базе легковых автомобилей и мотоциклы для обеспечения служебной деятельности военной автоинспекции в труднопроходимых районах.

По итогам проведенных специальных учений военной полиции «Страж-2020» в целях совершенствования системы управления органов военной полиции проводятся одна научно-исследовательская работа и две опытно-конструкторские работы.

Оснащенность органов и подразделений военной полиции новейшими образцами вооружения, военной и специальной техники за период с 2012 по 2020 годы возросло в 6,5 раз.

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