20.12.2020 (19:42)

На практических занятиях омские курсанты отработали навыки по обслуживанию военной автомобильной техники

На кафедре эксплуатации бронетанковой и автомобильной техники Филиала Военной академии материально-технического обеспечения в г. Омске, с целью закрепления знаний и приобретения (совершенствования) практических навыков с учетом должностного предназначения, были проведены практические занятия по теме «Подготовка к использованию и применение паркового оборудования при техническом обслуживании ВАТ (базовых шасси)».

Основными задачами практического занятия являлась необходимость получения двух основных навыков – в подготовке к работе паркового оборудования, применяемого при техническом обслуживании образов ВАТ (базовых шасси) и в использовании паркового оборудования при выполнении различных работ технического обслуживания ВАТ (базовых шасси).

В ходе проведения практического занятия курсантами были отработаны вопросы по подготовке к использованию и применению моечно-уборочного, промывочного, заправочно-смазочного, шиномонтажного, а также компрессорного оборудования.

Омский филиал Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулёва - единственное в России высшее военное учебное заведение, в котором готовят инженеров-танкистов и автомобилистов, способных качественно эксплуатировать, обслуживать и ремонтировать современную бронетанковую и автомобильную технику. Вуз располагает современной научно-экспериментальной базой, высококвалифицированным преподавательским составом.

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