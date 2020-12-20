20.12.2020 (19:29)

Подарки детям блокадного Ленинграда



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Подарки детям блокадного Ленинграда

Всех граждан Советского Союза, во все времена объединял «Новый год». Так же было и во время Великой Отечественной войны. Независимо от географии нахождения и условий, которых оказались, люди искали возможность сотворить невозможное – праздник! Его отмечали на фронте, в тылу, в эвакуации, на оккупированных землях.

Первый военный Новый год Ленинград встретил в блокаде. Продовольствия катастрофически не хватало. Каждый день от голода умирало более 4 тысяч человек. В ноябре-декабре 1941 года по карточкам иждивенцы и дети получали 125 г. хлеба в сутки, воины на передовой —375 г., рабочие — 250 граммов. К концу декабря норма выдачи хлеба была увеличена, благодаря «Дороге Жизни» проложенной по льду Ладожского озера, которая питала замерзший и голодный город.

Не смотря на это, власти приняли решение организовать Новогодний праздник для детей в каждом районе. Предусматривалось заготовить 1 тысячу елок и обеспечить детей подарками и обедами без вырезки талонов из продовольственных карточек.

31 декабря1941 года водитель Максим Емельянович Твердохлеб отправился по «Дороге Жизни» в блокадный Ленинград с необычным грузом. Ему было поручено доставить в город мандарины. Вражеские истребители атаковали машину. Как мог, Твердохлеб пытался уклониться от обстрела. С серьезными ранениями и почти без сознания он сумел доставить груз в пункт назначения.В машине насчитали 49 пробоин.

Для учащихся 7-10-х классов елки были устроены в помещениях театра драмы им. Пушкина, Большом драматическом и Малом оперном театрах. Там играли духовые оркестры, было включено электрическое освещение. Дети любовались наряженными елками, участвовали в розыгрышах и костюмированных сценках с участием Деда Мороза и получили вкусное угощение и подарки.

Какой ценой к ним попали мандарины - дети не знали, но волшебный запах счастья они запомнили на всю жизнь. А мы сегодня помним подвигивсех героев войны, в том числе и бесстрашного Максима Твердохлеба.

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