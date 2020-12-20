20.12.2020 (19:29)
Подарки детям блокадного Ленинграда
Всех граждан Советского Союза, во все времена объединял «Новый год». Так же было и во время Великой Отечественной войны. Независимо от географии нахождения и условий, которых оказались, люди искали возможность сотворить невозможное – праздник! Его отмечали на фронте, в тылу, в эвакуации, на оккупированных землях.
Первый военный Новый год Ленинград встретил в блокаде. Продовольствия катастрофически не хватало. Каждый день от голода умирало более 4 тысяч человек. В ноябре-декабре 1941 года по карточкам иждивенцы и дети получали 125 г. хлеба в сутки, воины на передовой —375 г., рабочие — 250 граммов. К концу декабря норма выдачи хлеба была увеличена, благодаря «Дороге Жизни» проложенной по льду Ладожского озера, которая питала замерзший и голодный город.
Не смотря на это, власти приняли решение организовать Новогодний праздник для детей в каждом районе. Предусматривалось заготовить 1 тысячу елок и обеспечить детей подарками и обедами без вырезки талонов из продовольственных карточек.
31 декабря1941 года водитель Максим Емельянович Твердохлеб отправился по «Дороге Жизни» в блокадный Ленинград с необычным грузом. Ему было поручено доставить в город мандарины. Вражеские истребители атаковали машину. Как мог, Твердохлеб пытался уклониться от обстрела. С серьезными ранениями и почти без сознания он сумел доставить груз в пункт назначения.В машине насчитали 49 пробоин.
Для учащихся 7-10-х классов елки были устроены в помещениях театра драмы им. Пушкина, Большом драматическом и Малом оперном театрах. Там играли духовые оркестры, было включено электрическое освещение. Дети любовались наряженными елками, участвовали в розыгрышах и костюмированных сценках с участием Деда Мороза и получили вкусное угощение и подарки.
Какой ценой к ним попали мандарины - дети не знали, но волшебный запах счастья они запомнили на всю жизнь. А мы сегодня помним подвигивсех героев войны, в том числе и бесстрашного Максима Твердохлеба.