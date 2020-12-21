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21.12.2020 (01:00)

В Твери прошли первые в новом учебном году полеты Ан-22 «Антей»

В Тверской области на базе соединения военно-транспортной авиации прошли учебно-тренировочные полеты экипажей ВТА на самолетах Ан-22 «Антей».

Полеты проходили в сложных метеорологических условиях.

Во время выполнения полётных заданий лётный состав отрабатывал взлет, посадку, имитацию отказа двигателя, посадку с уходом на второй круг.

Также экипажами ВТА были отработаны действия в различных нештатных ситуациях в воздухе.

Экипажи продемонстрировали высокий уровень.

Такие полеты проводятся регулярно для поддержания натренированности и профессионализма летного состава.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Самолеты , ВВС
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