20.12.2020 (18:18)

В 5-х классах Нахимовского военно-морского училища прошла конкурсная игровая программа «7 рота-наша семья»

В 5 классах Нахимовского военно-морского училища в Санкт-Петербурге под руководством педагога-организатора Светланы Яковлевой проведена конкурсная игровая программа «7 рота – наша семья». К этому мероприятию нахимовцы готовились почти месяц совместно со своими воспитателями, классными руководителями.

В состав судейской коллегии вошли начальник 1 курса НВМУ капитан 2-ого ранга Виктор Кырлиг, педагог-психолог 1 курса Светлана Никифорова, педагог-организатор отдела воспитательной работы Ольга Смирнова, педагог физической подготовки 1 курса Анна Литвинцева.

По словам организаторов конкурсной программы Нахимовского военно-морского училища «Первокурсники только начинают свой путь в большом коллективе 7 роты НВМУ. И от того, насколько мальчишки станут дружными, сплочёнными, научатся взаимопониманию друг с другом и педагогическим коллективом зависит, будет ли успешным и лёгким их путь на протяжении семи учебных лет в стенах легендарного Нахимовского военно-морского училища, смогут ли они действительно стать друг для друга семьёй».

Испытать свой коллектив необходимо было пройдя различные конкурсные поручения. Жюри по ходу игры предстояло оценить, какой класс уже готов стать настоящей слаженной командой, способной управлять своей жизнью, принимать самостоятельные решения и отвечать за себя и за других. Задача для жюри выдалась не из лёгких, но они с ней справились. Нахимовцам же удалось показать, сколько хорошего есть в них и в их классных коллективах. Также ребята смогли увидеть, как многого еще не хватает, чтобы стать по-настоящему одной сплоченной командой и большой семьёй.

Это было первое мероприятие такого формата, но оно надолго останется в памяти всех его участников.

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