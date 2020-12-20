Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

20.12.2020 (18:18)

В 5-х классах Нахимовского военно-морского училища прошла конкурсная игровая программа «7 рота-наша семья»

В 5 классах Нахимовского военно-морского училища в Санкт-Петербурге под руководством педагога-организатора Светланы Яковлевой проведена конкурсная игровая программа «7 рота – наша семья». К этому мероприятию нахимовцы готовились почти месяц совместно со своими воспитателями, классными руководителями.

В состав судейской коллегии вошли начальник 1 курса НВМУ капитан 2-ого ранга Виктор   Кырлиг, педагог-психолог 1 курса Светлана  Никифорова, педагог-организатор отдела воспитательной работы Ольга  Смирнова, педагог физической подготовки 1 курса Анна  Литвинцева.

По словам организаторов конкурсной программы Нахимовского военно-морского училища «Первокурсники только начинают свой путь в большом коллективе 7 роты НВМУ. И от того, насколько мальчишки станут дружными, сплочёнными, научатся взаимопониманию друг с другом и педагогическим коллективом зависит, будет ли успешным и лёгким их путь на протяжении семи учебных лет в стенах легендарного Нахимовского военно-морского училища, смогут ли они действительно стать друг для друга семьёй».

Испытать свой коллектив необходимо было пройдя различные конкурсные поручения. Жюри по ходу игры предстояло оценить, какой класс уже готов стать настоящей слаженной командой, способной управлять своей жизнью, принимать самостоятельные решения и отвечать за себя и за других. Задача для жюри выдалась не из лёгких, но они с ней справились. Нахимовцам же удалось показать, сколько хорошего есть в них и в их классных коллективах. Также ребята смогли увидеть, как многого еще не хватает, чтобы стать по-настоящему одной сплоченной командой и большой семьёй.

Это было первое мероприятие такого формата, но оно надолго останется в памяти всех его участников.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В Главном командовании ВМФ подвели итоги работы Детского морского центра «Каравелла» в 2020 году
Нахимовцы приняли участие в онлайн-игре по географии
В Санкт-Петербурге открылась уникальная выставка Центрального военно-морского музея в Санкт-Петербурге о корабельных животных «Корабельные любимцы»
В Главном командовании Военно-Морского Флота прошли мероприятия, приуроченные к переименованию Центрального узла связи ВМФ

Метки:
Военно-Морской Флот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false