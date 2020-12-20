20.12.2020 (16:56)

В рамках празднования 78-й годовщины с начала контрнаступления советских войск под Сталинградом гвардейцы-десантники посетили музей поисковиков из Камышина

Военнослужащие Камышинского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск в рамках памятных мероприятий, посвященных 78-й годовщине начала контрнаступления советских войск под Сталинградом, посетили музей поискового отряда «Багратион» в г. Камышин.

Руководитель поискового отряда полковник запаса Андрей Бурняшев рассказал о деятельности поискового отряда, основных этапах Сталинградской битвы, об условиях, в которых приходилось сражаться солдатам.

Волонтеры поискового отряда «Багратион» ежегодно участвуют во Всероссийской акции «Вахта Памяти», продолжают поиск и идентификацию павших воинов, ежегодно помогают разыскать родственников.

В завершении военнослужащим была проведена экскурсия по музею Великой Отечественной Войны. Основную часть музейных экспонатов составляет личное имущество солдат, погибших во время Сталинградской битвы.

Десантники посмотрели документальный фильм, рассказывающий о последних поисковых экспедициях отряда.



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