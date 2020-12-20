20.12.2020 (14:50)

В Главном командовании ВМФ подвели итоги работы Детского морского центра «Каравелла» в 2020 году

В Главном командовании Военно-Морского Флота подвели итоги деятельности подшефного Детского морского центра «Каравелла» имени А.Москаленко по итогам 2020 года.

Несмотря на ограничительные меры, 2020 год для курсантов Детского морского центра «Каравелла» оказался насыщен событиями, проводимыми как очно, так и дистанционно с использованием видео-конференцсвязи.

Впервые, в соответствии с указаниями главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Николая Евменова, Главным командованием ВМФ совместно с Детским морским центром «Каравелла» имени А.Москаленко была проведена интернет-викторина «Юнги России – 2020», посвящённая Дню Военно-Морского Флота.

К участию приглашались юные моряки России, будущие офицеры – курсанты и кадеты детских морских центров и клубов юных моряков, Нахимовского военно-морского училища и кадетских корпусов, а также юнармейцы и учащиеся образовательных организаций. Возраст участников – до 18 лет включительно. Викторина состояла из трех разделов: история Российского флота, основы военно-морского дела, шлюпочное и парусное дело. Всего в викторине приняло участие 228 человек. Победители викторины были отмечены грамотами Главнокомандующего ВМФ.

В текущем году для курсантов «Каравеллы» были проведены мероприятия, посвящённые Дню Государственного флага Российской Федерации и Дню Андреевского флага, уроки Мужества и Вахты Памяти в День неизвестного солдата и День Героев Отечества, прошли торжественные построения в честь Дня морской пехоты и Дня воинской славы России – Дня победы русской эскадры под командованием П.С.Нахимова в Синопском сражении. Кроме того, представители ДМЦ «Каравелла» традиционно выступили организаторами ежегодных городских соревнований по прикладным видам морского многоборья «Юный моряк», посвящённых 200-летию открытия Антарктиды (общефизическая подготовка гребцов, плавание, стрельба, штурманское дело, устройство шлюпки, такелаж, флажный семафор), а также областных соревнований по огневой подготовке.

В дни торжественных построений и праздничных мероприятий проходил ритуал приведения к Присяге ДМЦ «Каравелла», а также вступления в ряды «Юнг Юнармии». Всего в течение 2020 года юнармейцами стали более 100 воспитанников учреждения.

В 2020 году благодаря вниманию и поддержке Главного командования Военно-Морского Флота установлены дружеские связи между учреждением и экипажем атомной подводной лодки К-537 «Новосибирск».

В целях профориентационной работы продолжаются совместные мероприятия Детского морского центра «Каравелла» и Главного командования ВМФ в рамках акции «Есть такая профессия – Родину защищать!», а также включение воинских частей и организаций, непосредственно подчинённых главнокомандующему ВМФ, в военно-шефскую работу с Детским морским центром «Каравелла».

По итогам года за большой вклад в воспитание молодежи на боевых традициях Военно-Морского Флота директор ДМЦ «Каравелла» старший лейтенант Михаил Глазачев и педагоги Центра старший лейтенант Александр Ещенко, Павел Комиссаров и Ксения Бочарова отмечены грамотами главнокомандующего Военно-Морским Флотом России адмирала Николая Евменова.

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