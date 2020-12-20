20.12.2020 (14:45)
Лучшие юнармейцы Екатеринбурга стали лауреатами премии имени Героя России Сергея Воронина
В мультимедийном парке «Россия – моя история» в Екатеринбурге состоялось первое вручение Премии имени Героя Российской Федерации Сергея Воронина.
В номинациях «Честь и доблесть» и «Социальная деятельность» победили юнармейцы из школы №16 г. Екатеринбурга, а номинацию «Сильные духом» взяла студентка Екатеринбургского монтажного колледжа.
Премия присуждается активным воспитанникам детско-юношеских военно-патриотических общественных движений, имеющим высокие результаты в оборонно-спортивных соревнованиях, олимпиадах и слетах, проявившим особые успехи в области гражданско-патриотического воспитания, военно-патриотической, спортивной, волонтерской и общественной деятельности.
Метки: