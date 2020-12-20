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20.12.2020 (14:41)

В Татарстане состоялась торжественная отправка 150 призывников

На сборном пункте Республике Татарстан состоялась отправка 150 призывников в соединения и воинские части Центрального, Южного и Западного военных округов.

Военный комиссар региона Сергей Погодин в напутственной речи пожелал призывникам удачи и призвал ответственно относиться к военной службе.

Всем новобранцам выданы электронные карты с персональными данными, содержащие биографические и медицинские данные, показатели профессионального тестирования, комплект средств индивидуальной защиты (маски, перчатки, бахилы) для соблюдения противоэпидемиологических норм. Перед отправкой транспорт, который перевозит новобранцев, прошел дезинфекцию, а призывники сдали тесты на наличие коронавирусной инфекции.

Всего за осенний призыв 2020 года из республики Татарстан запланировано к отправке свыше 3000 человек.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Центральный военный округ
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