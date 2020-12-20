20.12.2020 (14:08)
В Доме офицеров Новосибирского гарнизона состоялся мастер-класс по изготовлению новогодних игрушек
Сотрудники библиотеки Дома офицеров Новосибирского гарнизона в преддверии Нового года провели мастер-класс для военнослужащих по призыву по изготовлению новогодних игрушек.
В читальном зале библиотеки молодое пополнение окунулось в атмосферу творчества и фантазии. Вместе с сотрудниками библиотеки военнослужащие сделали своими руками настольные новогодние ели из бумаги, снежинки и новогодние игрушки.
Изготовленные новогодние игрушки будут украшать помещения Дома офицеров, а также казармы воинских частей.
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