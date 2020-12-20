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20.12.2020 (13:51)

Специалисты связи общевойскового объединения ВВО, дислоцированного в Забайкальском крае, провели комплексную радиотренировку

Военнослужащие соединения управления общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае, провели комплексную радиотренировку.

Специалисты связи организовали устойчивую связь по закрытым каналам с применением современных комплексов Р-149 АКШ-1 на базе автомобиля КАМАЗ-4320 и подвижных цифровых радиорелейных станций Р-419Л1, которые использовались как подвижные универсальные узлы связи.

Особое внимание в ходе мероприятия уделялось организации сети спутниковой радиосвязи в интересах подразделений, действующих в отрыве от основных сил.

Всего в тренировке принимали участие более 100 военнослужащих, было задействовано около 30 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Войска связи
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