20.12.2020 (13:49)

В День Николая Чудотворца военнослужащие армейского корпуса ВВО побывали на праздничной службе в местном храме

Военнослужащие батальона управления армейского корпуса Восточного военного округа, дислоцированного в Сахалинской области, посетили кафедральный собор Рождества Христова, в котором состоялась служба по случаю православного праздника – День Николая Чудотворца, в народе получившего название Никола Зимний.

Мероприятие проходило с соблюдением всех эпидемиологических мер и использованием средств индивидуальной защиты.

Военнослужащие армейского корпуса ВВО регулярно посещают кафедральный собор Рождества Христова в Южно-Сахалинске, участвуют в церковных службах, обрядах крещения и венчаниях.

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