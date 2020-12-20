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20.12.2020 (13:27)

В амурском соединении связи ВВО более 100 новобранцев приняло Военную присягу

В соединении связи, дислоцированном в Амурской области, состоялась церемония приведения к Военной присяге молодого пополнения.

Более 100 новобранцев, призванных осенью минувшего года, в торжественной обстановке произнесли клятву на верность Родине. Военная присяга проведена с соблюдением повышенных противоэпидемических мер. Все военнослужащие были обеспечены медицинскими масками.

Молодые воины по прибытию прошли двухнедельный карантин в отдельной казарме, после чего были проверены на профессиональную пригодность и получили начальные знания по основным предметам системы боевой подготовки.

В ближайшее время они будут назначены на должности в подразделениях и приступят к боевой учебе в составе воинских коллективов.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Присяга
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