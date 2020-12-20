20.12.2020 (13:25)
Комплексные тренировки с группами антитеррора проведены в общевойсковой армии ВВО в Приморье
В соединениях и воинских частях общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в Приморье проведены комплексные тренировки с группами антитеррора. По замыслу различные военные объекты пытались захватить группы условных террористов.
В ходе тренировок подразделения противодействия терроризму оперативно прибыли к местам выполнения задач. Они осуществили блокирование и задержание групп «террористов». Проверены силы и средства подразделений, личный состав, оружие и экипировка, умение владеть специальными средствами разминирования и обнаружения взрывоопасных предметов, а также средствами разведки, связи и наблюдения.
Все подразделения, участвовавшие в тренировках, уложились в нормативы, предъявляемых к подразделениям антитеррора.
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