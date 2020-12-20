20.12.2020 (13:23)
Мотострелки ВВО на полигоне «Бурдуны» в Республике Бурятия приступили к занятиям по огневой подготовке
Военнослужащие в составе подразделений выполняют боевые стрельбы из всех видов стрелкового оружия, в том числе из автомата Калашникова АК-74, 7,62-мм пулемета «Печенег», ручного противотанкового гранатомета РПГ-7, снайперской винтовки Драгунова.
Экипажи боевых машин пехоты БМП-2 совершенствуют навыки по разведке целей, ведению и корректированию огня из пушки и пулемёта. Стрельба из вооружения бронемашин проходит в дневное и ночное время суток с места и в движении.
В мероприятиях принимают участие более тысячи военнослужащих и задействовано более 100 единиц боевой и специальной техники.
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