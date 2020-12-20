20.12.2020 (13:20)

Первый этап конкурса «Мастера артиллерийского огня» стартовал на полигоне ВВО в Бурятии

На полигоне Восточного военного округа «Бурдуны» в Республике Бурятия стартовал первый этап конкурса по полевой выучке подразделений артиллерии «Мастера артиллерийского огня», входящего в программу «АрМИ».

Военнослужащие выполнят боевые стрельбы из модернизированных 120-миллиметровых минометов «Сани», обладающих улучшенными характеристиками системы прицеливания, усовершенствованной опорной плитой с шарниром, позволяющей наводить миномет по горизонтали без разворота тяжёлой опоры.

Участники выполнят нормативы по подготовке минометов к стрельбе, обнаружению целей и корректировке огня.

Для определения сильнейших минометные расчеты на время поразят мишени, расположенные на дистанциях от тысячи до 1,5 тысячи метров, имитирующих живую силу условного противника, в том числе и в ночное время, выполнят боевые стрельбы из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7В, пулемета ПКТ и автомата АК-74.

Также команды выполнят нормативы по вождению на штатных автомобилях «Урал» на специальной трассе с различными препятствиями.

Лучшие артиллерийские расчеты по итогам конкурса представят соединения в очередном отборочном этапе.

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