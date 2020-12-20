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20.12.2020 (13:03)

Армейский борец Разамбек Жамалов первенствовал на личном Кубке мира в Сербии

В Белграде (Сербия) на розыгрыше личного Кубка мира по спортивной борьбе определились победители среди борцов вольного стиля.

Армейский борец Разамбек Жамалов стал обладателем золотой медали. В решающем поединке весовой категории до 74 кг армеец оказался сильнее итальянца Франка Чамизо.

На третью ступень пьедестала почета поднялись турок Фазли Ерилмаз и словак Таймураз Салказанов, разделившие «бронзу».

Представители Центрального спортивного клуба Армии ранее завоевали на турнире четыре награды. Муса Евлоев (до 97 кг) и Сергей Семенов (до 130 кг) завоевали золотые награды, Степан Марянян (до 60 кг) стал серебряным призером, а у Ханум Велиевой (до 68 кг) – «бронза».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Панков , ЦСКА
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