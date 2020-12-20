20.12.2020 (13:00)

Четвертый день чемпионата России по плаванию принес армейским спортсменам серебряные и бронзовые награды

В бассейне Центра плавания в Санкт-Петербурге продолжается розыгрыш чемпионата России по плаванию в 25-метровом бассейне. Результатом четвертого соревновательного дня для спортсменов армейского Клуба стали 11 медалей разного достоинства – 3 серебряных и 8 бронзовых.

Дарья Васькина стала серебряным призером чемпионата России по плаванию в 25-метровом бассейне, продемонстрировав второй результат – 25,87 секунды – на дистанции 50 м баттерфляем. Васькина уступила Арине Сурковой (25,31 секунды), но обошла одноклубницу - прапорщика Розалию Насретдинову (25,91 секунды).

Вторым на дистанции 100 м комплексным плаванием с результатом 52,82 секунды финишировал прапорщик Даниил Пахомов. На третью ступень пьедестала почета поднялся прапорщик Семен Макович – 53,14 секунды. Первенствовал, показав время 52,28 секунды, Александр Щеголев.

Армейский пловец Иван Кузьменко стал бронзовым призером турнира на дистанции 50 м вольным стилем. Время 21,41 секунды не позволило армейскому пловцу обойти Даниила Маркова (21,35 секунды) и Ивана Гирева (21,36 секунды), которые заняли первое и второе места соответственно.

Также Иван Кузьменко, выступая в составе команды Пензенской области (Кузьменко, рядовой спортивной роты ЦСКА, дер. Ватутинки Егор Павлов, сержант Роман Ларин и Александр Харланов), стал третьим в эстафете 4х50 м вольным стилем. С результатом 1 минута 27,84 секунды команда армейцев уступила представителям Новосибирской области (1 минуты 26,73 секунды) и Москвы (1 минута 27,05 секунды).

В эстафете 4х200 м вольным стилем вторыми стали представители Москвы, в том числе и прапорщик Владислав Гринев, показавшие время 6 минут 58,64 секунды. На третью ступень пьедестала почета поднялась команда Республики Татарстан, в составе которой выступил рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Самара Александр Обшаров, - 7 минут 5,90 секунды. Первенствовали спортсмены из Санкт-Петербурга – 6 минут 58,14 секунды.

Также бронзовым призером чемпионата страны стал рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Санкт-Петербург Павел Самусенко, показавший третье время – 23,69 секунды – на дистанции 50 м на спине. Первенствовал Евгений Рылов (22,76 секунды), «серебро» на свой счет записал Марк Николаев (23,19 секунды).

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