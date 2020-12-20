20.12.2020 (12:46)

В Псковском гвардейском десантно-штурмовом соединении прошли показные занятия по боевой готовности

В Псковском гвардейском соединении Воздушно-десантных войск прошли занятия по приведению в высшие степени боевой готовности воинских частей и подразделений.

В занятии приняли участие руководящий состав, командование и личный состав воинских частей и подразделений.

Занятие прошло в два этапа. В первый день командирам и их заместителям в форме лекций и инструкторских занятий были доведены основные этапы и мероприятия, выполняемые при поступление сигнала «учебная тревога».

Во второй день занятий, были организованны практические занятия с привлечением личного состава и развертыванием учебных точек. в рамках практического показа были показаны порядок выполнения мероприятий боевой готовности и действий должностных лиц.

По итогам занятий были подведены итоги и уточнен порядок проведения тренировок и занятий в воинских частях под руководством командиров.



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