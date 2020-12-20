20.12.2020 (12:35)

В Ленинградской области танкисты ЗВО провели первые боевые стрельбы в новом учебном году

Танкисты отдельной Красносельской гвардейской мотострелковой бригады общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, выполнили первые в новом учебном году упражнения контрольных стрельб боевыми снарядами по появляющимся и движущимся целям.

Военнослужащие огнем из штатного вооружения танка Т-72Б3 поразили более ста мишеней, имитирующих живую силу и бронетехнику условного противника, расположенные на расстоянии от 500 до 1800 метров. Очередность появления целей была разделена на три варианта, которые не были известны экипажам до начала выполнения упражнения.

Наводчики-операторы вели непрерывный огонь из 125-мм танковых орудий и 7,62-мм пулеметов ПКТ как с ходу, так и с коротких установок. Кроме того, военнослужащие выполнили нормативы по посадке в танк, производству первого выстрела по обнаруженной цели, решению огневых задач, разборке и сборке танкового пулемета.

Военнослужащие отдельной гвардейской Красносельской мотострелковой бригады в ходе великой Отечественной войны участвовали в 18-ти наступательных операциях, освободили более 700 городов и других населенных пунктов, прошли с боями 1640 километров.

20 воинов гвардейского соединения было удостоено звания Героя Советского Союза, 3 воина стали полными кавалерами ордена «Слава», 15 212 воинов награждено орденами и медалями. В послевоенный период военнослужащие соединения принимали участие в восстановлении конституционного порядка на территории Чеченской республики. Особенно отличился личный состав 133 гвардейского танкового батальона, трое из них удостоены звания Героя Российской Федерации.

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