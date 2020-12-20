20.12.2020 (12:33)

В Ленобласти разведчики ЗВО преодолели уникальную полосу препятствий в ходе сборов

Военнослужащие разведывательного батальона Красносельской гвардейской мотострелковой бригады общевойсковой армии Западного военного округа в ходе учебных сборов совершенствовали навыки в преодолении уникальной полосы препятствий, построенной по специальному проекту.

Созданная 300-метровая полоса предназначена для отработки навыков и умений разведчиков в преодолении различных препятствий в составе подразделения, что значительно способствует развитию у военнослужащих чувства взаимовыручки и ответственности за выполнение задачи перед сослуживцами. В целях формирования у обучаемых уверенности и решимости в действиях, во время преодоления полосы активно использовались средства имитации разрывов противопехотных мин, артснарядов и выстрелов из крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, военнослужащие сдали обязательные нормативы по физической и военно-медицинской подготовкам, радиационной, химической и биологической защите.

Впереди военнослужащим предстоит продемонстрировать навыки в ведении разведывательно-поисковых действий на незнакомой местности, скрытном передвижении и стрельбе из выполнении упражнений контрольных стрельб из различных видов стрелкового оружия.

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