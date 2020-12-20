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20.12.2020 (11:04)

Морские пехотинцы стали лучшими рукопашными бойцами в сухопутных и береговых войсках Северного флота

В спортивном комплексе «Старт» главной базы Северного флота – Североморска состоялся чемпионат по армейскому рукопашному бою среди военнослужащих сухопутных и береговых войск Северного флота и Мурманского территориального гарнизона.

Соревнования проводились в семи весовых категориях: до 65, 65, 70, 75, 80, 85 и свыше 85 килограммов. В них приняли участие более 40 рукопашных бойцов.

По результатам боев лучшими рукопашниками стали морские пехотинцы кандидаты в мастера спорта Юсуп Гасанов, Рамзан Гасанов, Амирхан Магомедов, Рамазан Гаджимурадов, перворазрядник Рабадан Багамаев. Также первые места в своих весовых категориях заняли военнослужащий отдельной мотострелковой бригады из Печенги кандидат в мастера спорта Марат Гаджикурбанов и перворазрядник Камиль Гомаров из арктической мотострелковой бригады.

В командном первенстве чемпионом стала сборная морской пехоты «Спутник», второе место у команды отдельной мотострелковой бригады «Печенга», на третьем месте спортсмены арктической бригады из команды «Арктика».

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот
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