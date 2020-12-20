20.12.2020 (10:28)

Летчики морской авиации Балтийского флота провели плановые полеты

В ходе полетов экипажи самолетов Су-30СМ и Су-24 разыграли тактические эпизоды по отработке задач по предназначению – огневому обеспечению сухопутных подразделений, уничтожению командных пунктов, бронетехники, живой силы и надводных кораблей условного противника, а также ведению воздушной разведки.

Лётчики истребителей Су-27 отработали наиболее сложные упражнения курса боевой подготовки в небе, где особое внимание уделялось технике пилотирования с применением наступательных и оборонительных маневров на различных высотах и скоростях и условным использованием вооружения истребителей. При выполнении задач по ведению современного маневренного воздушного боя экипажи самолетов в ходе тактического противоборства, поочередно проводили тренировки по поиску, обнаружению и уничтожению самолетов условного противника.

В это же время на аэродроме Донское в Калининградской области экипажи ударных вертолетов Ми-24, транспортных вертолетов Ми-8 и корабельных Ка-27 провели плановые учебно-тренировочные полеты.

В рамках учебно-боевых заданий экипажи вертолетов Ми-24 и Ми-8 отработали взлет и посадку, выполнили полеты для проведения воздушной разведки, а также в ходе прикрытия сухопутных подразделений осуществили учебные заходы в атаки по наземным целям условного противника. Пилоты вертолетов Ка-27 выполнили полеты в заданный квадрат моря для вскрытия надводной обстановки, а также осуществили поиск подводных лодок условного противника в дневное и ночное время.

В общей сложности, в плановых полетах морской авиации было задействовано около 20 летательных аппаратов различных типов.

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