20.12.2020 (10:00)

На Черноморском флоте прошла тренировка противодиверсионных сил и средств

Военнослужащие отряда по противодействию диверсионным силам и средствам (ПДСС) Новороссийской военно-морской базы (НВМБ) Черноморского флота (ЧФ) провели плановое учение.

В ходе мероприятия были отработаны учебно-боевые задачи с выполнением подводных спусков и проведением корабельных учений на быстроходном противодиверсионном катере (прдк) типа «Грачонок».

Занятия были проведены на специально оборудованном участке морского побережья в акватории Чёрного моря.

В ходе учения военнослужащие одиночно и в составе групп выполняли упражнения по подводному плаванию в полном водолазном снаряжении.

Совместно с личным составом пловцов задачи боевой подготовки отработал экипаж прдк «Грачонок».

В ходе боевой учёбы экипаж провёл корабельные учения по обнаружению подводных пловцов с использованием вооружения и системы катера, а также по поиску затопленных объектов поисково-спасательным комплексом «Кальмар» с телеуправляемым подводным аппаратом.

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