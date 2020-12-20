20.12.2020 (08:00)

Военнослужащие соединения кораблей охраны водного района Тихоокеанского флота отработали действия по борьбе за живучесть

Во Владивостоке военнослужащие соединения кораблей охраны водного района ТОФ провели тренировку по борьбе за живучесть.

Тренировочные мероприятия проходили на специальном учебно-тренажерном комплексе, который предназначен для практической подготовки экипажей кораблей и судов вспомогательного флота к действиям по борьбе за живучесть.

Кроме того, регулярное проведение подобных тренировок повышает уровень психологической подготовки личного состава и формирует у него готовность оперативно реагировать на аварийные ситуации.

В ходе тренировки моряки отрабатывали действия, направленные на локализацию и тушение пожара, практиковались в устранении поступления забортной воды. Также, военнослужащие отработали порядок посадки на спасательные плоты.

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