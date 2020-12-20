20.12.2020 (07:00)

Более 10 экипажей кораблей Каспийской флотилии провели ночную светосигнальную тренировку

С экипажами надводных кораблей Каспийской флотилии (КФл) прошли ночные учения в пункте базирования по передаче световых сигналов в рамках отработки задач по соблюдению скрытности плавания.

По замыслу учений корабельная ударная группа КФл должна была остаться незамеченной для условного противника и поддерживать связь друг с другом светосигнальным способом. Для этого все средства связи на кораблях были обесточены, а процесс передачи информации осуществлялся с помощью светосигнальных приборов направленного и ненаправленного действия.

Приборы направленного действия (МСНП-250М, сигнальный прожектор, фонарь «Проблеск») применяются как на якоре, так и на ходу, когда необходимо соблюдение скрытности связи. Приборы ненаправленного действия (клотиковые огни) разрешается применять в тех случаях, когда нет опасности быть обнаруженным при стоянке в базе или на защищенном рейде.

Средства световой связи используют в зависимости от условий боевой, метеорологической или навигационной обстановки, а также для соблюдения скрытности. Обычно используют светосигнальные фонари, но в условиях плохой видимости применяют сигнальный прожектор, луч которого направляют не на корабль, а в облака.

Процесс передачи информации средствами световой связи представляет собой «мигание» светом, обозначающее закодированные текстовые или цифровые группы. После получения другим кораблём светового сообщения, его расшифровывают и таким же способом отвечают. Данным способом можно передать любую информацию.

В ночной тренировке участвовали около 10 экипажей надводных кораблей флотилии. Все сигналы были правильно переданы и расшифрованы.

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