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20.12.2020 (06:00)

Команды моряков-подводников ТОФ начали подготовку к Вилючинскому городскому турниру по хоккею с шайбой

На Камчатке в рамках подготовки к Вилючинскому городскому турниру по хоккею с шайбой команды моряков-подводников Тихоокеанского флота провели совместную тренировку.

Тренировочный матч состоялся на ледовом катке «Айсберг» города Вилючинска.

В тренировке принимали участие команда Подводных сил ТОФ «Океан» и команда соединения подводных лодок «Айсберг».

Вначале игроки обеих команд провели разминку, а затем состоялась товарищеская игра. Встреча получилась яркой и насыщенной голевыми моментами. На протяжении трех периодов игроки команд «Океан» и «Айсберг» отрабатывали проведение атаки на ворота соперника, оборону своих ворот, а также ведение игры в меньшинстве.

Всего в тренировке приняло участие около 30 военнослужащих.

Традиционно Вилючинский городской турнир по хоккею с шайбой стартует в январе месяце и проходит на открытом ледовом катке города.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
Метки:
Тихоокеанский флот , Спорт
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