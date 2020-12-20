20.12.2020 (06:00)
Команды моряков-подводников ТОФ начали подготовку к Вилючинскому городскому турниру по хоккею с шайбой
На Камчатке в рамках подготовки к Вилючинскому городскому турниру по хоккею с шайбой команды моряков-подводников Тихоокеанского флота провели совместную тренировку.
Тренировочный матч состоялся на ледовом катке «Айсберг» города Вилючинска.
В тренировке принимали участие команда Подводных сил ТОФ «Океан» и команда соединения подводных лодок «Айсберг».
Вначале игроки обеих команд провели разминку, а затем состоялась товарищеская игра. Встреча получилась яркой и насыщенной голевыми моментами. На протяжении трех периодов игроки команд «Океан» и «Айсберг» отрабатывали проведение атаки на ворота соперника, оборону своих ворот, а также ведение игры в меньшинстве.
Всего в тренировке приняло участие около 30 военнослужащих.
Традиционно Вилючинский городской турнир по хоккею с шайбой стартует в январе месяце и проходит на открытом ледовом катке города.