20.12.2020 (05:00)

Перед учителями и школьниками г.Степанакерта выступил ансамбль песни и пляски Центрального военного округа

Более 300 школьников и учителей образовательных учреждений г.Степанакерта посетили концерт ансамбля песни и пляски Центрального военного округа, артисты которого продемонстрировали юным зрителям высокий уровень вокального и хореографического мастерства.

Концерт с участием военных артистов состоялся в Доме культуры (Доме политпросвещения) г.Степанакерта. Со сцены прозвучали известные эстрадные и русские народные вокальные композиции. Особенно тепло дети встретили аплодисментами динамичные танцевальные номера в народных костюмах.

«Бывать в таких местах – очень трепетно. Мы знаем, что здесь происходит – мы разговаривали с местными жителями. Когда ты видишь глаза людей, которые знают, что такое война – ты понимаешь ответственность, которую ты несешь. Нужно сделать так, чтобы они поверили нам – россиянам, которые приехали сюда творить для них мир», - сказала после концерта солистка Ансамбля песни и пляски ЮВО Светлана Миронова.

Этот концерт стал для артистов уже 6 выступлением, проведенным на территории Нагорного Карабаха.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября с.г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

В настоящее время российские миротворцы осуществляют круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. Российские миротворцы обеспечивают безопасность движения гражданского автотранспорта и перемещения жителей через Лачинский коридор, перевозку продовольствия и различных товаров, сопровождают и обеспечивают безопасность ремонтных бригад, выполняющих задачи по восстановлению объектов инфраструктуры.

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