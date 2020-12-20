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20.12.2020 (03:30)

В Саратовском соединении дальней авиации прошли комплексные занятия по безопасности военной службы

В Саратовской области на базе тяжелого бомбардировочного авиационного полка дальней авиации прошли учебно-методические занятия по безопасности военной службы.

В ходе проведения занятий было развернуто 10 учебных мест с использованием мультимедийных систем, макетов, средств имитации взрывчатых веществ, манекенов и муляжей боеприпасов.

Опытные инструкторы наглядно разъяснили военнослужащим особенности несения внутренней и караульной службы, а также организации внутреннего порядка на территории объектов подразделений и воинских частей.

На занятиях были рассмотрены более 20 актуальных тем, включая правила пожарной безопасности, работы с электроприборами, дорожного движения, оказания первой медицинской помощи, соблюдение мер безопасности при обращении с оружием.

Как отметил заместитель начальника штаба по службе войск и безопасности военной службы авиационной дивизии - гвардии подполковник Дмитрий Степаненко: «В ходе проведения данного сбора были рассмотрены основные вопросы, требующие большого внимания, касающиеся особенностей несения внутренней и караульной службы, а также организации внутреннего порядка на территории объектов подразделений и воинских частей».

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС) , Безопасность
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