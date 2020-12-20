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20.12.2020 (01:00)

В Энгельсском соединении дальней авиации молодые летчики осваивают новую технику

В текущем году около 30 выпускников лётных военных учебных заведений Воздушно-космических сил пополнили авиационные части Энгельсского соединения дальней авиации.

Им предстоит пройти теоретический курс по переучиванию на новые типы авиационной техники в Центре боевого применения и переучивания лётного состава дальней авиации, после чего начнут практическое освоение самолетов, на которые они были распределены, уже непосредственно в своем полку.

За каждым выпускником закреплен летчик-инструктор, под их руководством молодые пилоты приступят к самостоятельным полетам и выполнению учебно-боевых задач.

Молодым офицерам, выпускникам 2020 года предстоит освоить авиационные комплексы Ту-160, Ту-95мс, Ту-22м3 и другие типы техники, стоящей на вооружении дальней авиации.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС) , Авиация
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