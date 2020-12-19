19.12.2020 (21:30)

В Нахимовском военно-морском училище продолжают работу книжные выставки, посвященные ратной и географической летописи России

В соответствии с указаниями Главкома ВМФ России Адмирала Николая Евменов об активизации профориентационной работы в довузовских военно-морских учебных заведениях, в Нахимовском военно-морском училище организована работа нескольких тематических книжных выставок.

Так, в ноябре прошла книжная выставка к 250-летию со дня рождения великого русского мореплавателя Ивана Фёдоровича Крузенштерна. На выставке представлены материалы о первом российском кругосветном плавании, возглавляемом в 1803-1806 гг. Иваном Фёдоровичем, биографии славного адмирала, значении для русского мореплавания его свершений и наследии, оставленном потомкам. Выставка интересна всем интересующимся историей географических открытий, мореплаванием и всем желающим.

7 декабря 2020 г. в библиотеке НВМУ открылась выставка изданий, посвящённых 290-летию со дня рождения непобедимого русского полководца, генералиссимуса Александра Васильевича Суворова. Посетители выставки смогут узнать о том, как великий стратег готовился, проводил и выигрывал свои знаменитые бои, о его ратных подвигах, его биографии, принципах воспитания и многом другом. Выставка рассчитана на широкий круг читателей и будет интересна всем, кто хочет знать военную историю своей Родины

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