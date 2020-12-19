19.12.2020 (20:30)

Воспитанники Нахимовского военно-морского училища приняли участие в общероссийской акции «Спасибо Вам, доктора!»

Общероссийскую акцию «Спасибо Вам, доктора!» придумали и воплотили педагоги-организаторы довузовских образовательных организаций Министерства обороны РФ. Суть акции в том, чтобы поддержать медиков России в их нелегком труде и выразить свою благодарность тем, кто ежедневно, через все трудности и усталость, заботится о здоровье и жизни людей. Нахимовцы, суворовцы и кадеты создали видеоролик, в котором читают стихотворение, посвященное врачам, медсестрам, фельдшерам, водителям и поздравляют их с Наступающим Новым годом!

Воспитанники 6 класса Нахимовского военно-морского училища Максим Наливко, Тимофей Шайкин, Владимир Верстов, Тимофей Подосочный, Евгений Екимов приняли в этой акции самое активное участие.

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